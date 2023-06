Affaire des 27 filles violées à Touba - Le bourreau aurait quitté le Sénégal… 02 des victimes sont filles de …

On en sait un peu plus sur l’affaire de la série de viols enregistrés dans un daara à Sam-Kër- Ngôl à Touba. Mis à part le fait qu’il a été révélé ( infos exclusives) que 02 des 27 jeunes victimes sont filles d’un célèbre communicateur traditionnel, il peut être aussi retenu que l’homme n’est plus au Sénégal.Jusque-là, les nouvelles le prétendaient caché quelque part à Touba. D’abord aperçu en Gambie, il aurait fini d’entreprendre des démarches pour se rendre en France.



Autre détail qui tombe en désuétude : les négociations entamées et qui pourraient aboutir à ce que l’affaire soit étouffée. En effet, on peut désormais parler d’échec. Le dossier est bel et bien entre les mains de la gendarmerie de Touba. Celle-ci aurait déjà enregistré des plaintes contre SKM, le maître - coranique et ouvert une enquête. Affaire à suivre…