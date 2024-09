Affaire de détournement présumé à la DGSP: vers une suite favorable après la confrontation entre l’ex-directeur et le mis en cause…

À la suite de son arrestation et son placement en garde à vue à la Sûreté urbaine (Su) pour détournement de deniers publics, Mamadou Fawzi Dione, directeur administratif et financier de l'Agence de la réglementation pharmaceutique aurait fait face à la sûreté urbaine, à l’auteur de la plainte en l’occurrence Docteur Barnabe Gningue, ex-directeur général des établissements publics de santé. Selon nos informations, la somme précédemment évoquée dans la presse aurait été revue à la baisse par les plaignants. En effet, il y aurait, d’après eux, une exagération sur les chiffres avancés.





Lors de cette confrontation entre ex-directeur et gestionnaire, une falsification de signature portant sur un montant de 19 millions de francs CFA a été soulevée par la plaignante. Ce que l’autre partie rejette formellement. Il est d’ailleurs, attendue, selon nos informations, une expertise sur la signature en question qui serait le véritable point d’achoppement. Toutefois, Mr Barnabé Gningue serait dans les dispositions de retirer la plainte pour aboutir à une issue favorable permettant à Mamadou Fawzi Dione de recouvrer la liberté.



Joint au téléphone, pour s’exprimer sur l’affaire, Docteur Barnabé Gningue s’abstient de tout commentaire, préférant attendre l’issue de l’affaire pendante devant la justice.