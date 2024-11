Affaire West African Energy : placé sous mandat de dépôt, Samuel Sarr est transféré finalement au pavillon spécial pour des raisons de santé.

Selon des informations de Dakaractu, Samuel Sarr vient d'être transféré au pavillon spécial pour des raisons de santé. Ce, suite à son placement sous mandat de dépôt par le juge. Pour rappel, Samuel Sarr a été arrêté suite à la plainte de l'ancien PCA et actionnaire de ladite société, Moustapha Ndiaye. Le cabinet Mazars qui a réalisé l'audit des finances de la société West African Energy avait relevé des manquements à travers des opérations de décaissement. Et que le montant total des opérations nécessitant des justificatifs complémentaires s'élève à plus de 8 milliards de FCFA.