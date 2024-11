Affaire West African Energy : Samuel Sarr placé sous mandat de dépôt 

À la suite de son face à face avec le juge , Samuel Sarr a été finalement placé sous mandat de dépôt selon une information de Dakaractu. Pour rappel, son arrestation fait suite à la plainte déposée, il y a plus d'un an, par l'ancien PCA et actionnaire de ladite société, Moustapha Ndiaye, pour le compte de deux autres actionnaires (dans le cadre de la société West African Energy). Le plaignant avait enrôlé un cabinet d'audit appelé " Mazars". Lequel cabinet a audité les finances de la société West African Energy et établi un rapport détaillé relativement aux manquements qui ont été relevés à travers des opérations de décaissement. L'audit a révélé que le montant total non justifié de manière probante ou non autorisé s'élève à plus de 8 milliards de FCFA…