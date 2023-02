Affaire Sonko-Mame Mbaye Niang : La diffamation est une infraction politique, le parquet a introduit le faux pour corser le dossier (ME Ciré Clédor Ly)

Poursuivi pour diffamation, injures publiques et faux et usage de faux, le leader du Pastef Ousmane Sonko peut perdre ses droits civiques dans cette procédure. Son avocat Me Ciré Cledor Ly a souligné que la diffamation est une infraction politique et le parquet a voulu corser le dossier, c'est la raison pour laquelle il a visé le faux.



"Je n'ai jamais vu un juge faire perdre une personne ses droits civiques pour diffamation. En cas de condamnations, la perte de droit civique n'est pas automatique. Et ici, la diffamation est une infraction politique", mentionne-t-il.



Selon lui avec l'introduction du faux le juge peut lui enlever ses droits civiques, avec une condamnation de 5 ans.