Affaire Petrotim : Les révélations de Farba Ngom sur Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, Ousmane Sonko et Thierno Alassane Sall

Le reportage de la télévision anglaise BBC sur un parfum de corruption dans l'attribution de blocs pétroliers à BP n'a pas laissé le député Farba Ngom indifférent. Le parlementaire, par ailleurs maire des Agnams, à Matam, était sur la TFM pour prendre la défense du président Sall dont le nom et celui de son frère ont été cités dans cette affaire. Comme à son habitude, Farba Ngom n'a pas mis de gants pour tirer sur tous les contempteurs de son mentor.



Mais avant tout, il a attiré l'attention de l'opinion sur le fait “la BBC est un organe de presse comme tous les autres et peut, à cet effet, commettre des erreurs”. Et il s'est fait une religion sur la “tentative manifeste de manipulation” qui aurait accompagné ce reportage. Face à Aïssatou Diop Fall, le député-maire des Agnams de charger les “complexés” qui prennent pour argent comptant tout ce qui vient d'un organe de presse étranger. “Nous ne sommes pas des complexés. Depuis 4 ans, l'opposition agite cette question pour ternir l'image de Macky Sall”, fait-il constater dans “Face2face”, rejetant du coup l'accusation selon laquelle, Macky Sall a utilisé son frère comme prête-nom dans l'affaire du pétrole. “Seuls ceux qui ne connaissent pas le président peuvent croire qu'il est fait de ce bois”, rétablit le député.



Poursuivant, il en vient aux opposants Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall et Ousmane Sonko. Sur le premier, Farba Ngom dira que c'est “un traitre” qui ne pouvait pas se comporter autrement. “Il ne pouvait être autre chose qu'un traitre. Il n'a pas de vergogne (...) Il a été choisi par le président pour diriger le premier gouvernement. Il devait être reconnaissant”, se désole Farba Ngom qui se rappelle le jour où Abdoul Mbaye mangeait dans la main de Macky Sall. “Qu'il se rappelle la réunion du Secrétariat exécutif national de l'Apr durant laquelle il faisait part de son intention de rejoindre l'APR. Il a témoigné au président de la République une déférence sans commune mesure et a même poussé le bouchon jusqu'à préférer Macky Sall à son père. Mais le président lui a rétorqué de se concentrer sur ses dossiers à la Primature (...) Il croyait que diriger un gouvernement équivaut à diriger une banque. Qu'il se rappelle sa première lettre adressée à la SAR pour en faire des dépôts pour les confier à Cheikh Mbacké Sèye de Diprom. Le président a opposé un niet catégorique. S'il était resté 3 mois de plus à la primature, il se serait passé des choses incroyables à la tête de l'État. C'est un rancunier”, cogne-t-il le leader du parti ACT.



Thierno Alassane Sall en a pris lui aussi pour son grade. Pour Farba Ngom, l'ancien ministre des Mines n'a de leçon d'éthique à donner à personne. Pour étayer son propos, il se remémore le jour “où on est allé quelque part tous les deux, on a touché une commission”. “S'il s'aventure à démentir, j'apporterai les preuves de mes dires. Je donnerai les numéros de série de l'argent qu'il a encaissé. C'est un grand "dorkat" qui prend des enveloppes”, enchaîne Farba Ngom.



Ousmane Sonko et Mamadou Lamine Diallo n'ont pas été oubliés. Le patriote en chef est interpellé sur la provenance de l'argent qui a servi à construire la maison où il vit avec sa famille. Mieux, Farba Ngom révèle qu'il a lui-même acheté des lots de parcelles vendus en 2011 par Ousmane Sonko alors que ce dernier dirigeait le syndicat des Impôts et Domaines.



Pour sa part, Mamadou Lamine Diallo qui est apparu dans le reportage de Mayeni Jones de BBC s'est vu rappeler ses états de service alors qu'il servait sous Diouf. “Lorsqu'il était conseiller technique de Habib Thiam en 1997, il était président du Conseil général des mines et a remis un permis à la société IMC dirigée à l'époque par son épouse”, rappelle-t-il.