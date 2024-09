Affaire Onas Cheikh Tidiane Dièye vs Cheikh Dieng / Dg Cdc Fadilou Keita : « Cheikh Dieng a été démis et cela peut être comme un grief du côté de la coalition Diomaye… »

L’ancien DG de l’Onas, Cheikh Dieng, éjecté de son poste, a récemment fait les choux gras de la presse. Certains parlent de justice à deux vitesses au sein du parti Pastef suite aux fracassantes révélations du Dg sortant Cheikh Dieng contre le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement sur le marché à coup de milliards de l’ONAS. Interpellé sur cette affaire, le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc), Fadilou Keita, qui était l’invité du Grand Jury de la Rfm, explique « aujourd’hui, on n’ira pas dans cette forme de gouvernance parce que le président de la République a opté pour une transparence. » Le PM a retenu deux ou trois choses qu’il tient du gouvernement de Macky Sall. Selon lui, « à partir de l’année prochaine, les collaborateurs de Macky Sall seront jugés et les rapports seront rendus publics ». Poursuivant, Fadilou Keita fait remarquer : « Personne ne sera protégée ». Non sans soutenir mordicus que « ce qui est certain, il n’y a pas de traques, il n’y a pas de préjugés négatifs sur qui que ce soit. » Il y a des responsabilités qui sont clairement établies par des corps de contrôles. Justifiant la décision prise par le Chef de l’État de démettre l’ancien Dg de son poste à l’Onas, le Dg de la CDC estime que « si le Président de la république prend la décision de le faire, c’est parce qu’il a vu des choses (…). » Et je ne crois pas que le Président de la République soit une personne injuste. C’est quelqu’un de très correct. » Pour lui, « cette décision aurait pu être un grief pour nous ». « Ce qui est factuel, c’est que Cheikh Dieng a été démis et cela peut être comme un grief du côté de la coalition Diomaye. » On l’accepte, c’était une mesure à prendre, on l’a prise. Ce qui est certain, le président Diomaye a opté pour la transparence », souligne-t-il. Non sans préciser que « le président Macky Sall a eu à renvoyer des gens de son camp parce que certains voulaient plus de transparence dans les finances publiques ». Et d’ajouter : « Si aujourd’hui, nous avons un PM qui sort et qui étale tout sur la place publique, je crois qu’on ne peut que s'en réjouir.