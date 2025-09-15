Affaire François Mancabou : le juge du 2e cabinet fonce droit au but

Le dossier François Mancabou, du nom de cet homme arrêté dans le cadre de l’affaire dite des « forces spéciales » de Pastef et décédé dans des circonstances troubles, continue de bouger. Selon les informations rapportées par Libération, le juge du deuxième cabinet judiciaire semble décidé à lever le voile sur cette affaire en multipliant les auditions de témoins.



Une veuve appelée à la barre



Dernier acte en date : ce lundi, Clémentine Coly, la veuve de François Mancabou, a été convoquée afin de livrer son témoignage. Le magistrat instructeur veut recueillir ses précisions sur les dernières heures de son époux, notamment lorsqu’il avait été hospitalisé, dans l’espoir d’éclairer les zones d’ombre persistantes autour de sa mort.



Des policiers et détenus déjà entendus



Toujours selon Libération, le juge ne ménage pas ses efforts. Il a déjà entendu plusieurs policiers ainsi que des détenus qui partageaient la même chambre de sûreté que Mancabou. Ces confrontations visent à recouper les versions, à identifier d’éventuelles contradictions et à clarifier les conditions exactes dans lesquelles la victime a perdu la vie.



Une mort toujours entourée de zones d’ombre



François Mancabou était présenté comme un acteur présumé du dossier des « forces spéciales ». Son décès, survenu après son arrestation, a suscité de vives interrogations et de nombreuses spéculations sur d’éventuelles brutalités policières. L’enquête actuelle, pilotée par le juge du deuxième cabinet, pourrait enfin apporter des réponses attendues par la famille et l’opinion publique.