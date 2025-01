Affaire Farba Ngom : Ses partisans lancent une pétition pour dénoncer une « injustice et un acharnement injustifiés »

Pour poursuivre la lutte aux côtés de leur leader politique Farba Ngom, ses partisans ont lancé une pétition qui a déjà recueilli 1 056 signatures. L’objectif est de dénoncer une campagne de dénigrement systématique et d’accusations infondées visant à salir son image et à entraver ses actions. Sans détour, ces militants, fidèles du fils du Fouta, estiment que ces attaques sont orchestrées dans le but manifeste de nuire à sa personne et à ses engagements, constituant ainsi une atteinte grave aux principes fondamentaux de justice et d’équité.Selon eux, Farba Ngom est aujourd’hui victime d’un « acharnement médiatique et judiciaire motivé par des intérêts politiques et personnels ».À travers cette pétition, ils exigent :- La fin immédiate de cet acharnement ;- Le respect de la présomption d’innocence :que toute accusation portée contre lui soit traitée dans le strict respect des règles de droit et sans parti pris ;- Une enquête impartiale et transparente : que les autorités compétentes mènent une enquête indépendante pour établir la vérité sur les faits qui lui sont reprochés ;- Le respect des droits fondamentaux,afin que Farba Ngom puisse exercer pleinement ses droits en tant que citoyen, sans être victime de pressions ou d’intimidations.Les pétitionnaires appellent les autorités, les organisations de la société civile, les leaders d’opinion et tous les citoyens épris de justice à se mobiliser pour garantir un traitement équitable et transparent dans cette affaire.