Affaire Amy Ndiaye Gniby : Massata Samb et Mamadou Niang condamnés à 6 mois de prison ferme

La sentence est tombée ! Le tribunal des flagrants délits de Dakar vient de trancher ce lundi 02 janvier 2023 dans l'affaire opposant Amy Ndiaye Gniby et les deux députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR). En effet, Massata Samb et Mamadou Niang écopent d'une peine d'emprisonnement de 6 mois de prison ferme assortie d'une amende de 5 millions de nos francs qu'ils devront payer solidairement.



Le tribunal n'a pas suivi le réquisitoire du représentant du ministère public qui avait requis une peine d'emprisonnement de 2 ans ferme contre eux.



Pour rappel, Massata Samb et Mamadou Niang ont été attraits ce 19 décembre 2022 devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de coups et blessures volontaires sur une personne particulièrement vulnérable et menace de mort au préjudice de Amy Ndiaye Gniby.