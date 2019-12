Aéroport de Diass : LAS tient son ISO 9001-2015 pour le rayonnement international de l'AIBD

Limak-Aibd-Summa (LAS), le gestionnaire de l’aéroport International Blaise Diagne a reçu, ce mardi après-midi, son certificat ISO 9001-2015 après un audit qui a été effectué du 23 au 26 septembre 2019 par le Bureau Veritas Sénégal. Le directeur général de LAS, Xavier Mary a reçu le certificat des mains de Marceau Jawquot, directeur général du Bureau Veritas Sénégal, un district qui polarise le Mali, la Mauritanie et le Sénégal en présence de Suresh Reddy, le Chef du marché Afrique et responsable technique de Veritas basé en Afrique du Sud. Selon le directeur général de LAS, Xavier Mary, " pour son premier audit en la matière depuis son ouverture en décembre 2017, LAS a reçu un avis favorable, sans aucune non-conformité et cela permet à l’entreprise d’être plus performante et efficace notamment de pérenniser son mode de fonctionnement et d’amélioration continue". Pour sa part, Marceau Jacquot a souligné que "cette certification contribuera au renforcement du rayonnement international de l’aéroport".