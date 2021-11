Adoption de la seconde LFR 2021: la majorité applaudit, l'opposition ironise.

L'adoption, ce 15 novembre, de la seconde loi de finances rectificative 2021 par l'Assemblée nationale, divise la majorité parlementaire et l'opposition. Alors que les motifs de la revue de la LFR initiale ont été avancés par le ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo qui a soumis aux députés la nouvelle LFR2, l'opposition parle elle de comédie parlementaire.

"C'est une comédie pour des choses extrêmement sérieuses", a confié après vote du texte Mamadou Lamine Diallo qui renseigne que c'est dans des circonstances exceptionnelles qu'on doit faire une LFR d'après la loi.

"Au moment où ils élaborent leur budget, ils pensent déjà à faire une LFR. Je dis et je soutiens que le budget n'est pas sincère qu'il est en contradiction avec le code de transparence des finances publiques qui exige la sincérité du budget", a expliqué le député.

La majorité pour sa part, évoque un respect de la transparence budgétaire venant du gouvernement.

"L'exercice de transparence et de respect des prérogatives parlementaires en matière budgétaire fait que le gouvernement est venu nous présenter cette seconde loi de finances rectificative pour avoir un budget qui intègre à la fois des recettes nouvelles", a soutenu le député de Benno Bokk Yaakar, Seydou Diouf.