Administration pénitentiaire : Ismaïla Madior Fall annonce l’arrivée de 600 agents

Présidant ce lundi au Camp Pénal, la cérémonie de passation de service entre le colonel Daouda Diop et Jean Bertrand Bocandé, le Garde des Sceaux a mis l’accent sur la revalorisation du statut -objet d’une loi- et le renforcement du personnel de l’Administration pénitentiaire. C’est ainsi que Mr. Ismaïla Madior Fall a annoncé le recrutement en 2018 de 300 agents, qui s’ajouteront aux 300 autres qui bouclent leur formation à l’Ecole de l’Administration pénitentiaire de Sébikotane.



Le ministre de la Justice, saluant le travail du colonel Daouda Diop, a relevé : « Aujourd’hui dans toutes les prisons, les pensionnaires bénéficient d’une alimentation suffisante en quantité et en qualité ». A cet égard, il a mis l’accent sur « la revalorisation de l’Indemnité journalière d’entretien des détenus qui a eu un impact plus positif sur les conditions de vie des personnes privées de liberté. »



Cette indemnité est passée de 461 F Cfa en 2012 à 1.000 F Cfa en 2017 et elle est projetée à 1.023 en 2018. Le ministre met tous ces acquis à l’actif du colonel Daouda Diop dont il a salué « l’esprit d’initiative et de clairvoyance ». Celui-ci, déclare M. Fall, a modernisé la Boulangerie de la Réinsertion qui fournit du pain à huit prisons à travers le Sénégal et à l’école de formation de Sébikotane.



Le ministre, qui s’est réjoui du fait que Rebeuss bénéficie d’un centre médico-social bien équipé, a aussi détaillé les efforts entrepris par le gouvernement pour la réhabilitation et la construction de plusieurs prisons sur l’étendue du territoire national.