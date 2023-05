Adji Rabi Sarr à Ousmane Sonko : « le tribunal de l'opinion ce sera après le verdict… Rendez-vous le 16 Mai! »

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a fait une déclaration à la presse. Déclaration durant laquelle, il a qualifié le procès l’opposant à Adji Sarr de « mascarade ».

La réaction de cette dernière ne s’est pas fait attendre.



Pour le procès pour viol l'opposant à Ousmane Sonko programmé le 16 Mai 2023, l'ex-masseuse de Sweet Beauté estime que celui qu’elle accuse tente à travers son point de presse de se laver à grande eau. Dans sa note lue à Dakaractu, Adji Sarr dira ne pas en faire « autant du moment que la justice de mon pays, en qui je place toute ma confiance, a fini de retenir la date de notre procès. Nul besoin ! » Mais elle a tenu cependant à rappeler qu’elle et Ousmane Sonko criaient « tous les deux qu'on était prêt à aller vers un procès et maintenant que c'est fait je ne vois aucunement l'utilité d'organiser des points de presse pour avoir l'opinion de son côté. Le tribunal de l'opinion ce sera après le verdict basé sur l'existence ou non des preuves de mes allégations », estime l’ex masseuse de Sweet Beauté. Cette dernière estime cependant que « si les sénégalais pensent que je suis assez folle pour accuser un citoyen d'actes aussi graves pour ensuite dire je n'ai aucune preuve, c'est mal me connaître. J'espère qu'ils suivront ce procès avec toute l'impartialité et la neutralité requises », a-t-elle ajouté.



Estimant vouloir laver son honneur et celui de toute sa famille, Adji Sarr dira ne demander à personne de la croire sur parole et invite tout le monde à attendre « que l'on arrive à ce procès que ce monsieur ne veut pour rien au monde. Pour cela, il est prêt à sacrifier de jeunes sénégalais », estime-t-elle.



« De quoi a peur Ousmane Sonko ? N'est-ce pas qu'il n'a rien fait », se demande Adji Sarr qui invite le patron de Pastef à donner l'opportunité aux sénégalais d'en avoir le cœur net. « C'est tout ce que je lui demande. Prendre son courage à deux mains et oser m'affronter devant un juge », a-t-elle lancé. Avant de donner rendez-vous le 16 Mai, Adji Sarr invite les jeunes à ne pas « se laisser manipuler... »