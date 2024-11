Adji Mbergane Kanouté dépose ses baluchons au Pastef : « une décision actée suite à une rencontre avec le Doyen Alla Kane, président de Maggi Pastef » (communiqué)

Le Secrétariat Exécutif de l’Union pour le Développement du Sénégal Authentique (UDS/A) après s’être réuni ce jeudi sous la co-présidence de M. Amadou Oumar Gueye, secrétaire général adjoint du parti et Abdoulaye Diop, président des sages du parti, a décidé, après de larges concertations avec la base, de soutenir la liste Pastef pour les élections législatives du 17 Novembre 2024.



Selon son communiqué, cette décision fait suite à une rencontre avec le Doyen Alla Kane, président de Maggi Pastef, investi à une place honorable et honorifique sur la liste dirigée par le président du Pastef Ousmane Sonko. Des échanges ont été menés avec la Secrétaire Générale Adji Diarra Mbergane à l’endroit du Doyen Alla Kane, figure historique de la gauche, considérée comme le père spirituel et adoptif de la Secrétaire Générale de l’Union pour le Développement du Sénégal/Authentique.



L’Union pour le Développement du Sénégal/Authentique invite les militants et sympathisants au niveau national et international, à s’engager pour le triomphe de la liste Pastef, afin de permettre au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de gouverner confortablement dans sa volonté de promouvoir un Sénégal souverain, juste et prospére.



Pour rappel, la présidente de l’Union pour le Développement du Sénégal/Authentique, jusque là alliée de l’ancien régime avec la coalition BBY, a été investi sur la liste proportionnelle de la coalition Takku Wallu Sénégal à la 24e position. Elle fut vice-présidente du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la 14e législature.