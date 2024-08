Adhésion politique : Le réseau des femmes leaders de Yoff se range derrière Thierno Alassane Sall

L'occasion a été saisie par la présidente pour étaler les véritables raisons de leur choix : « Thierno Alassane Sall est un leader politique connu pour ses principes, son engagement et son amour pour le pays. Nous savons tous les raisons qui l'ont poussé à démissionner du gouvernement de Macky Sall », ont témoigné les nouvelles adhérentes qui ont aussi magnifié le travail inlassable de Mme Fall aux côtés de la population de Yoff. La délégation des cadres et responsables du parti, n'a pas manqué d'apprécier la rencontre et promet une visite prochaine du président du parti à Yoff.