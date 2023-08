Actes contre-nature (Cité mixta) : Retour de parquet pour les dix présumés homosexuels arrêtés

Les dix (10) présumés homosexuels arrêtés à la cité Mixta par la police des Parcelles assainies ont été déférés vendredi au parquet. Mais, selon le journal l’AS ils ont bénéficié d'un retour de parquet. Les autorités judiciaires ont décidé de confier leur dossier à la Sûreté urbaine pour la poursuite de l’enquête au regard des vidéos explosives et autes gadgets saisis sur eux. Pour rappel, ces présumés homosexuels ont été arrêtés le 15 août par les hommes du Commissaire Kébé. Les mis en cause habitent entre Pikine et Dakar et sont pour la plupart des tailleurs et des étudiants.