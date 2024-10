Acharnement sur des membres de la coalition Sàm Sa Kàddu : quand Barthélémy Dias évoque le cas de Anta Babacar Ngom 

Le maire de la ville de Dakar, dans ses récentes sorties médiatiques, ne fait pas de cadeaux au régime actuel, particulièrement à Ousmane Sonko. Hier encore, dans l’émission MNF animée par Maïmouna Ndour Faye, Barthélémy Dias réitère ses alertes sur les intentions d’Ousmane Sonko et du Pastef, « d’anéantir les espoirs de la coalition Sàm Sa Kàddu ». Déjà, rappelait la tête de liste de ladite coalition, « Bougane Gueye Dany est un exemple qui signifie que cette thèse est bien fondée », a-t-il jugé. Mais est-il la seule personne qui intéresserait l’actuel régime ? Non, selon le maire de Dakar : « C’est une stratégie qu’ils (Sonko et Cie) ont pour déstabiliser la coalition. » Il y a des personnes, par rapport à leurs activités, on les menace de redressement fiscal. Ils appellent des gens pour leur demander d’enjoindre leur fils d’abandonner la politique. « Les gens se sont construits dignement et il faut les respecter », assène Barthélémy Dias qui répondait aux questions de la journaliste MNF.