Accusé de s’être enrichi de manière illicite, Farba Ngom précise : « J’assume mes responsabilités ! Quand on me fait travailler, on me paie… »

Pour revenir sur les accusations contre sa personne ces derniers jours, le député-maire Farba Ngom rappelle qu'il n'a jamais occupé un poste de responsabilité. Cependant, il précise qu'il a bien le droit de subvenir à ses besoins à travers des activités licites, légales. « J'assume tout ce que je fais. Quand on me fait travailler, on doit me payer… », laisse t-il entendre insinuant que son patrimoine ne souffre d'aucune illégalité.







Farba Ngom et les responsables de l’Alliance pour la République qui tenaient un point de presse cet après midi, comptent poursuivre le combat et assurent le gagner face à ce qu’ils qualifient de « régime dictatorial ».