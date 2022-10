Accueil du Président Macky Sall à Thiès : Les jeunes de Habib Niang montrent l'exemple et réussissent le pari de la mobilisation

Lors de la venue du Président Macky Sall à l'école polytechnique de Thiès pour le lancement officiel des classes préparatoires aux grandes écoles, les jeunes du leader de la zone Nord, Habib Niang, ont investi les lieux pour accueillir le chef de l'État malgré l'absence de leur mentor empêché. Accompagnés du président de la cellule de Diakhao et vice-président des jeunes, Souleymane Jules Guèye, les partisans de Habib Niang ont accueilli le Président Macky Sall comme l'aurait fait l'homme fort de la zone Nord.

Des banderoles, des pancartes à l'effigie de Habib Niang et du Président Macky Sall étaient visibles presque partout avec comme slogan "Habib Niang borom Thiès.

Cette grande mobilisation des partisans de Habib Niang prouve à suffisance que le leader Apériste de la zone nord reste maître des grandes mobilisations.

D'après Souleymane Jules Guèye, " c'est sur ordre du leader Habib Niang que nous avons réservé cet accueil au Chef de l'Etat. Nous sommes là, depuis ce matin avec nos camarades pour prouver encore une fois au président de la République, Macky Sall, que soutenons notre leader qui continue de rester fidèle à son excellence, Macky Sall. Sa loyauté et son engagement à l'endroit du chef de l'État n'est plus à démontrer. C'est pourquoi nous qui sommes ses lieutenants on se plie à sa volonté. Et je pense que la mobilisation d'aujourd'hui montre encore une fois que la jeunesse reste déterminée derrière Habib Niang".