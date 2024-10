Accrochage à Koungheul : le Grand Parti liste Gackou parmi les blessés, parle de tentative d’assassinat et annonce une plainte.

La violence s’est encore invitée à la campagne électorale ce mercredi. Cette fois-ci, c’est Koungheul qui a été le théâtre des opérations. Dans un communiqué transmis à DakarActu, le Grand Parti parle « d’attaque perpétrée contre le convoi de Pastef » et fait part de sa consternation, surtout que son leader a été listé parmi les blessés. « Le Grand Parti condamne fermement cette attaque qui a blessé d’authentiques démocrates à l’image de son président Dr El Hadj Malick Gackou et souhaite un prompt rétablissement à tous les concernés ».

Le Grand Parti a précisé qu’il se réserve le droit de porter plainte dans les heures à venir, qualifiant les faits de « tentative d’assassinat » avant d’exiger l’ouverture d’une enquête « afin que les commanditaires et les exécutants de ce plan de liquidation soient identifiés et sanctionnés sur le plan pénal et sur le plan civil ».