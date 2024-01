Accident sur l’autoroute : réouverture des voies de circulation sur l'axe Aibd-Dakar

Suite au renversement d’un poids lourd et son chargement, ce mardi matin, juste après la gare de Toglou perturbant la circulation sur l’autoroute, Eiffage annonce la réouverture des voies sur l'axe Aibd-Dakar. Après de lourdes interventions, les voies de circulation sont rouvertes, la circulation est redevenue possible pour les usagers mais le trafic reste perturbé, renseigne le communiqué. Cependant, le redoublement de vigilance est vivement conseillé aux conducteurs pour éviter des carambolages et accidents