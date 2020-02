Accident suite cortège ministre de la Justice : quelques blessés recensés

Un accident est survenu, le lundi 17 février, à 15h 15, à l’entrée de Sinthiane, dans le département de Matam, après le passage du convoi du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Me Malick Sall. Selon une note de ses services, un minicar qui tentait de suivre le cortège s’est renversé à la suite de l’éclatement d’une roue. L'accident a fait quelques blessés.

Selon la même source, informé, le Garde des Sceaux est allé au chevet des blessés qui ont été acheminés à l’hôpital de Ourossogui où ils bénéficient de soins qu’il a entièrement pris en charge. Il y a eu plus de peur que de mal, renseigne toujours le texte qui cite les médecins et le ministre de la Justice a poursuivi sa tournée...