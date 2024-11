Accident mortel sur la Corniche Ouest : deux vies fauchées dans un choc tragique”

Un drame s’est joué hier sur la Corniche Ouest de Dakar, à hauteur d’un mini terrain de football, où deux jeunes hommes ont perdu la vie dans un violent accident de moto. Selon L’Observateur, les victimes, Serigne Abdou Guèye et Mor Fall, ont été impliquées dans une collision mortelle alors qu’ils circulaient à grande vitesse à bord d’une moto Jakarta.



Un choc dévastateur au crépuscule



L’accident s’est produit aux alentours de 17h35, plongeant les habitants des rues 11, 13 et 15 x Corniche dans l’effroi. Serigne Abdou Guèye, âgé de 23 ans et originaire de Diourbel, et son ami Mor Fall, âgé de 21 ans, ont perdu le contrôle de leur véhicule en abordant un virage. Le choc avec le terre-plein en béton séparant les deux chaussées a été d’une telle violence que les deux jeunes hommes sont tombés lourdement sur l’asphalte.



Des vies brisées en un instant



Les services de police, alertés par le bruit assourdissant du choc, se sont rapidement rendus sur les lieux. Malheureusement, malgré l’intervention des sapeurs-pompiers, Serigne A. Guèye et Mor Fall ont été déclarés morts sur le coup. Tous deux, vendeurs de pièces détachées, ont vu leur avenir s’éteindre en une fraction de seconde.



Les corps sans vie des victimes ont été transportés à la morgue de l’Hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour une autopsie. Cet accident soulève une fois de plus des questions sur la sécurité routière sur la Corniche Ouest, souvent le théâtre d’accidents tragiques.



Cette nouvelle tragique nous rappelle la nécessité d’une vigilance accrue sur nos routes et d’un respect des règles de circulation. La communauté est en deuil, alors que l’ombre de ce drame plane sur la Corniche, invitant à une réflexion sur les comportements au volant et la préservation de vies humaines.