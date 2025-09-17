Accident mortel d'un "Jakartaman" suivi de saccages de bus AFTU à Rufisque : l'appel à la retenue du préfet

Un drame de la circulation a endeuillé la ville de Rufisque, ce samedi 13 septembre 2025. Un motocycliste, communément appelé "Jakartaman", a trouvé la mort dans une collision avec un minibus de type Tata AFTU.



Dans un communiqué, le préfet de Rufisque, Maguette Diouck, a présenté ses condoléances à la famille de la victime et exprimé toute sa solidarité en cette douloureuse épreuve. Il a toutefois rappelé que la lumière sur les circonstances de l’accident devra être faite par la justice, qui décidera des suites appropriées conformément aux lois et règlements en vigueur.



Toutefois, le drame a été suivi de violents débordements. Douze (12) véhicules de l’AFTU ont été saccagés par des individus en colère, provoquant de fortes perturbations dans le transport des usagers.



Le préfet a fermement condamné ces actes de vandalisme, soulignant qu’ils compromettent la continuité du service public et portent préjudice à des milliers de citoyens dépendant du transport collectif urbain.

