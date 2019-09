Accident / Pris en charge à l’hôpital Principal de Dakar par le Dr Mame Thierno Dieng : Les nouvelles rassurantes de Cheikh Amar...

Cheikh Amar, en compagnie de son chauffeur Bouba et de ses collaborateurs Doudou et Bamba, a eu un accident violent ce lundi soir vers 19 heures dans son 4X4 de marque Rangé Rover SUV de couleur bleue.

Après avoir été secouru, le patron de TSE a été évacué à l’hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba où il a reçu les premiers soins.

Il a été par la suite transporté à bord d’une ambulance médicalisée à l’hôpital Principal de Dakar. Sur place, à son arrivée en compagnie de son frère Kader Ndiaye, Cheikh Amar a été pris en charge par le professeur général Dr Mame Thierno Dieng, directeur de l’hôpital Principal de Dakar. Les médecins lui ont fait un scanner qui n’a révélé qu’une fracture en bas du genoux droit en plus de ses quelques blessures sur les épaules et des douleurs sur le corps. Hospitalisé à l’hôpital Principal, Cheikh Amar est conscient et échangé avec ses proches et amis venus le soutenir dans ces moments difficiles.

Parmi ses proches, on peut citer Kader Ndiaye qui était d’ailleurs dans l’ambulance, Cheikh Mbacké Guissé (Directeur de publication de Libération), de l’ambassadeur itinérant Abdourahmane Dabo entre autres...

Doudou, Bouba et Bamba (qui a de graves blessures) étaient aussi en cours d’évacuation vers l’hôpital Principal de Dakar.