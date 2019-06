« Accents d’Ailleurs » avec Francesco Paolo Venier, Ambassadeur d’Italie au Sénégal : « Le plus beau cadeau du Sénégal c’est son soleil , L’immigration est un grand débat chez nous et c’est vrai qu'il y’a des tendances xénophobes »

Entre l’architecture resplendissante de Rome, les paysages impressionnants du Sud et les promenades en barque à Venise, Son excellence Francesco Paolo Venier nous fait visiter à travers cette émission de la diplomatie culturelle « Accents d’Ailleurs » en Italie, cette destination prisée, de par son histoire, sa culture ainsi que sa gastronomie.



Ce pays multi ethnique, accueille à l’heure actuelle 110 mille sénégalais régulièrement présents qui y travaillent pour envoyer de l’argent au Sénégal. Rien qu’en 2017, les revenus des migrants sont évalués à 425 millions de dollars. L’ambassadeur d’Italie à Dakar qui revient sur les excellentes relations de coopération entre son pays et le notre, peint les nouveaux contours de cette coopération culturelle en dessinant sa nouvelle feuille de route pour mieux promouvoir la langue italienne dans les collèges, lycées et universités sénégalais, non sans accorder une importance capitale à la cuisine italienne qui sera révolutionnée dans les restaurants sénégalais.



Une puissance culturelle qui se traduit aussi à travers la peinture et la danse. Son excellence Francesco Paolo Venier qui adore la lutte même s’il n’y comprend rien, dit tout de même connaitre le chanteur Youssou Ndour et les écrits de l’ancien président poète Léopold Sédar Senghor. Et sur la question de l’immigration, Son Excellence de dire que « c’est un grand débat chez nous et c’est vrai, il y’a des tendances xénophobes, mais c’est un débat ancré sur les principes de sauvetage de vie humaine en mer ».Voyage en Italie, cette péninsule aux multiples visages...