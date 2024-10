Abdoulaye Diouf Sarr sur les élections du 17 novembre : "Ce sont des élections législatives anticipées mais qui étaient prévisibles..."

L'ancien ministre de la santé du régime de Macky Sall n'est pas du tout surpris de la tenue des élections législatives en un temps record. Pour Abdoulaye Diouf Sarr, c'était "prévisible" avec l'avènement du nouveau régime. "Ces élections législatives, sont des élections législatives anticipées mais qui étaient prévisibles. Quelque chose d'anticipé parce que ça a été fait avant le terme qui était arrêté constitutionnellement. Mais tout le monde savait qu'un nouveau régime qui s'installe est tout à fait dans une logique de rechercher sa majorité. Une majorité confortable, donc c'est pourquoi, je dis que les élections sont anticipées, mais etaient prévisibles", a indiqué Diouf Sarr.

En effet, poursuit l'ancien Maire de Yoff, "il faut juste que l'ensemble des acteurs politiques de l'opposition comme du pouvoir s'organisent pour que le jeu démocratique soit un jeu clair, transparent, mais un jeu qui respecte l'État de droit. Je pense qu'en tant qu'acteur politique avec des dispositions comme ça, moi je m'inscris pour participer à ces échéances électorales. En respectant les principes de la démocratie et de l’État de droit", fait-il savoir.

Interpellé sur les convocations et arrestations tous azimuts, ces derniers jours, Abdoulaye Diouf Sarr dira : "Je pense que tous les démocrates du pays, tous les responsables et tous les militants de l'État de droit, se sont levés comme un seul homme pour demander à ce que les libertés publiques soient respectées, la justice fasse son travail, il faut se réjouir, la justice a fait son travail, c'est une victoire de l’État de Droit et c'est une victoire de la république", s'est-il réjoui...