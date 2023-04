Abdou Latif Coulibaly sur feu Mame Less Camara : « C’est un symbole, une marque indélébile dans la pratique du journalisme… »

Le ministre secrétaire général du gouvernement a rendu un vibrant hommage à cette icône du journalisme sénégalais qui nous a quittés ce matin. Selon l’ancien du CESTI, Mame Less Camara est un journaliste de sa génération et avec qui il a exercé dans le métier. « Nous avons d’abord cheminé ensemble à Walfadjri. C’est un très grand intellectuel, ayant une connaissance précise et affinée des choses. C’était un homme extrêmement rigoureux », témoigne Abdou Latif Coulibaly qui rappelle que le regretté Mame Less Camara était très attaché aux règles d’éthique et de déontologie qui organisent et administrent le métier de journalisme.



L’ancien éditorialiste et diplômé en communication de l’université de Montréal, au téléphone, confie à Dakaractu que le journalisme a perdu un homme pour qui il avait beaucoup de respect. « Il s’est distingué parmi ses camarades. C’est un symbole et une marque indélébile dans la pratique du journalisme récent. Une compréhension très affinée », dira très ému, le ministre secrétaire général du gouvernement...