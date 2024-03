Abdou Karim Fofana: « Dakar s’est bien mobilisé pour élire Amadou Bâ dès le premier tour »

Les responsables politiques de Benno Bokk Yaakaar poursuivent leur campagne dans la capitale sénégalaise. Flyers en main, avec le programme du candidat au bout de la langue, Abdou Karim Fofana, Fatoumata Niang Bâ, Ndeye Fatou Deme, Abdoulaye Diouf Sarr, Papa Mahawa Diouf entre autres font du porte à porte. « Nous avons décidé de ne pas laisser notre cher pays sombrer entre des mains inexpertes. Notre candidat a de l’expérience et connaît parfaitement l’architecture de l’Etat. Contrairement à ces candidats qui sont dans le tâtonnement. Nous ferons tout pour préserver ce pays et l’épargner du chaos. Ici à Dakar, nous allons nous battre pour la victoire de notre candidat » confie le ministre du commerce et des PME, Abdou Karim Fofana.