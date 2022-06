ARRIVÉE DES PREMIERS MARCHEURS À POPENGUINE : « L'enfant Jésus de Prague de Tivaouane » gagne le pari suivi de la Paroisse de « Sainte Thérèse de Grand-Dakar »....

De jeunes pèlerins ayant entrepris de rallier Popenguine à pied, sont arrivés dimanche après-midi dans cette commune qui abrite le pèlerinage marial des catholiques sénégalais, a constaté l’envoyé spécial de Dakar Actu.



C’est à partir 15 heures 57 minutes que ces pèlerins originaires des régions de Thiès, Dakar, Tambacounda, Ziguinchor et Kolda, ont fait une entrée remarquée à Popenguine à travers des chants et des danses, entonnant notamment en chœur : « nous sommes arrivés, nous sommes bien arrivés ».



Ils étaient partis plus tôt dans la matinée, de la paroisse Sainte Thérèse de Grand-Dakar. La paroisse se Mipa est pour le moment la celle qui regroupe le plus d'éléments (9.930 marcheurs).



Dès qu’ils ont foulé la terre de Popenguine, ils se sont dirigés au sanctuaire pour se recueillir avant de rejoindre un espace qui leur été spécialement aménagé dans cette ville du département de Thiès.



« On est fatigué, épuisé, exténué, mais le parcours en valait la peine, par amour pour le Christ », a réagi Emmanuel Diouf, un marcheur.



Les marcheurs, originaires pour l’essentiel de la capitale, devancent ainsi leurs coreligionnaires de Dakar, attendus à 17 heures à Popenguine pour la 134ème édition du pèlerinage marial.