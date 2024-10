AMNT 2024 de l'Union Internationale des télécommunications: Élection de Malick Sylla, un cadre de l'Artp à la commission d'étude 12

Par une note transmise à Dakaractu, il a été informé de la tenue de l’assemblée mondiale sur la normalisation 2024 (AMNT), à New Delhi, du 14 au 24 octobre 2024. Celle-ci a été " couronnée de succès pour le Sénégal et particulièrement pour l’ARTP, avec l’élection de Malick SYLLA, cadre à l’ARTP, à la vice-présidence de la Commission d'étude 12 (SG12) de l’union internationale des télécommunications (UIT)", a-t-on appris.



" Ce choix récompense le soutien indéfectible du Directeur général de l’ARTP, Monsieur Dahirou THIAM aux différents candidats sénégalais et l'expertise technique remarquable, ainsi que les contributions significatives de Monsieur SYLLA, au sein de l'UIT.l, a-t-on poursuivi. À cet effet, le personnel de l’ARTP s'est joint à son "Directeur général, pour remercier tous les acteurs qui, de près ou de loin, ont contribué activement à cette élection, au premier rang les autorités gouvernementales, l’Ambassade du Sénégal en Inde et les opérateurs de communications électroniques".



Pour rappel, ladite commission historique, créée en 1957, est chargée des questions de performance des réseaux, de qualité de service (QoS) et de qualité d'expérience (QoE).