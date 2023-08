AG UMS : Ousmane Chimère Diouf, rappelle les prérogatives et les missions de la justice

Devant le ministre de la Justice venu représenter l’Etat du Sénégal à l’occasion du renouvellement du bureau de l’union des magistrats du Sénégal, le président Ousmane Chimère Diouf qui rempile a fait une invite à l’Etat. Il s’est offusqué des agissements de l’autorité dans la gestion des affaires judiciaires.



« L’État de son côté, doit veiller à l’exécution des lois, au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a l’obligation de protéger ses administrés et de poser des limites pour que la liberté des uns n’entrave pas celle des autres » fait-il savoir.



A l’en croire, la justice doit faire respecter les règles de la vie en société et sanctionner les actes et comportements interdits par la loi et pour mener à bien sa mission, elle doit être juste, équitable.