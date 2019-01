AFFAIRE DES 94 MILLIARDS DE FCFA : Un enregistrement audio et un contrat dans le... contrat

Comme l’indique Mercalex la convention avec les familles a été signée le 13 septembre 2018.



Dans sa dernière chronique, le journaliste Madiambal Diagne a encore accablé le leader du Pastef dont le seul argument, à ce jour, a été de le traiter de mercenaire, sans répondre aux interpellations précises évoquées. Avant-hier, Ousmane Sonko a poussé le bouchon jusqu'à parler de ceux qui « douleul nitt gni " (sic!).

Le patron d'Avenir communication, du reste très précis et documenté, qui soutient la thèse d'une collusion entre Ousmane Sonko, son cabinet et les héritiers du Tf 1451 R, a ainsi évoqué, à titre de preuve irréfutable, un enregistrement qu'il dit tenir à la disposition des militants du Pastef qui le vouent aux gémonies.

Libération a pu prendre connaissance de cet enregistrement dont l'authenticité ne souffre d'aucun doute puisqu'Ousmane Sonko y évoque des faits inconnus du grand public.

À titre d'exemple, il y révèle qu'en marge d'une conférence de presse du Parti démocratique Sénégalais (Pds) à la quelle il était convié, il a été abordé par Me Seydou Diagne, avocat de Karim Wade, mais aussi de l'homme d'affaires Tahirou Sarr qui a effectué le rachat des créances. Le même avocat, selon ses dires, a aussi rencontré son "bras droit" qui a «écrit les plaintes» déposées dans le cadre de l'affaire des 94 milliards de Fcfa pour avoir suivi le dossier depuis ses débuts. Libération a pu encore avoir confirmation de cette rencontre en plus de l'identité de ce «bras droit».



Mandaté par les familles le 13 septembre 2018, Mercalex a signé le même... jour un contrat de...mandat avec Ab partners



Dans l’enregistrement qui dure exactement 2 heures, deux minutes et 7 secondes, Sonko révèle d'ailleurs que ces plaintes « yeunguel na gayii » puisque les procédures d'acquiessement ont été suspendues.

Selon les informations de Libération, ce fait est encore attesté par un courrier de Meissa Ndiaye du bureau de recouvrement des Domaines de Ngor Almadies. Et le moins que l'on puisse dire est que lors de cette rencontre, le leader de Pastef n'agissait pas en tant qu'en tant que défenseur de la veuve et de l'orphelin mais bien en tant que consultant qui devrait être rémunéré, contrairement à ce qu'il a affirmé sur le plateau de la 2STV. «Nous sommes un cabinet légale- ment reconnu par l'ordre des experts"..., "Nous considérons ce dossier comme un dossier parmi les autres»...,

« Si je vous recevais en tant que député ce ne serait pas ici. Ici c'est un cabinet et c'est professionnel"..., "Je ne peux défendre que ceux qui m’ont fait un mandat"..., « moi et mon associé »..., autant de phrases qu’il a prononcées en s'adressant aux héritiers.

Mieux, à la fin de la rencontre qui s'est conclue par des prières de "Pa Yéri", les héritiers reçoivent d'ailleurs la promesse de recevoir le protocole de convention dans leur boîte mail pour l’étudier. «Pa Yéri», n'est personne d'autres que Yéri Diakhaté qui était présent à la réunion entre les héritiers, et le cabinet Atlas, en date du 14 août 2018 à laquelle avait pris part Ousmane Sonko.

« Cissé » est aussi évoqué dans l'enregistrement par le facilitateur- un géomètre identifié par nos soins- qui a conseillé aux héritiers de se rapprocher du «cabinet du Président Sonko". Cissé est Amadou Cissé, représentant aussi d'héritiers. Autant de faits qui attestent si besoin en était encore de l'authenticité de l’audio dans laquelle les voix sont bien audibles. Autre fait majeur : il a été conseillé aux familles, lors comme le rapporte l'audio, de négocier avec Tahirou Sarr d'autant qu'une procédure judiciaire pourrait durer plusieurs années, déjà que le dossier «traîne depuis 42 ans», comme l'a précisé un des héritiers. Et c'est la même démarche qui sera adoptée par Mercalex suivant mandat en date du 13 septembre 2018 puis Ab Partners- man- datée par le mandataire après un contrat en date du... même jour- à travers les lettres envoyées à Tahirou Sarr qui n'a pas donné suite. Pourtant, le leader du Pastef semblait bien confiant puisqu'il disait tenir ces vis-à-vis sur une «cascade de forfaitures».

La pépite : dans l'enregistrement un des participants conseille même à Sonko, au moment de signer la fiche d'émargements de mettre «Ousmane Sonko, expert fiscal» et non député ou leader du Pastef (A suivre).