AFFAIRE BOCAR SAMBA DIÈYE / ABDOUL MBAYE : Omar Ndiaye Angloma annonce la mise à nu d'un large dossier d'escroquerie devant la justice

Bocar Samba Dièye ne sera plus seul dans son combat contre l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye dans cette affaire dite '' d'escroquerie '' (selon les termes de l'homme d'affaires) et qui porte sur beaucoup d'argent.

Se confiant à Dakaractu, Omar Ndiaye Angloma, chargé de mission à la Présidence, parle, citant un document, qu'il s'agit '' de prouver la malhonnêteté de l'homme politique et de démontrer comment il a roulé dans la farine le Sénégalais Bocar Samba Dièye. '' Au terme de l'action que nous allons intenter, nous l'obligerons à rembourser les 4 milliards perçus à titre d'Agio et ses 3 titres fonciers aliénés '', dira-t-il non sans rappeler que les deux hommes négociaient autour de la livraison de bateaux de riz et de création d'une institution financière..

Omar Ndiaye Angloma d'ajouter : '' c'est par son fait que l'un des opérateurs économiques les plus performants du Sénégal a été ruiné. Nous allons inviter la justice à établir sa culpabilité et nous disposons d'assez de documents, de preuves pour attester de la véracité de nos allégations. ''

Interpellé sur les objectifs cachés de sa démarche, le responsable politique rectifie . '' Nous n'avons aucun objectif caché. Nous voulons prouver aux Sénégalais qu' Abdoul Mbaye n'est pas digne de leur confiance et qu'il ne mérite pas d'être écouté. Quand nous l'entendons critiquer le Président Macky Sall et s'attaquer au ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye, nous comprenons que réellement ce monsieur ne sait pas encore que les Sénégalais l'ont vomi depuis belle lurette. ''

Omar Ndiaye Angloma qui a reçu la visite de l'homme d'affaires promet de faire d'autres révélations, pour dit-il '' démasquer l'homme '' et prouver qu'il '' n'a jamais été celui qu'on imaginait avoir à la tête de notre Gouvernement il y a quelques années. '' Affaire à suivre...