ADEPME : Alpha Thiam nommé Directeur Général

Le juriste, expert en management des ressources humaines, Alpha Thiam, est nommé Directeur général de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME). Il remplace Marie Rose Faye, actuellement porte-parole du gouvernement et chargée des relations avec les institutions.
Autres articles
-
Décision de la Cour suprême sur l’affaire Mairie de Dakar : Thierno Bocoum attend que « le droit soit dit »
-
MAC de Thiès : Trois ans derrière les barreaux, sans procès -le calvaire de Thierno Diop face à une accusation en fuite
-
Politique monétaire : la BCEAO maintient son taux directeur à 3,25%
-
Kédougou – Gada Dinguessou : un trafiquant de chanvre indien arrêté à l’aube
-
Drame à Koungheul : Un père de famille meurt après une chute dans un puits à Saly Diam Diam