ADAMA BARROW : "Nous devons intensifier nos relations"

Le Sénégal et la Gambie doivent "accélérer et intensifier" leur coopération après deux décennies perdues, a plaidé, mardi, à Banjul, le président gambien Adama Barrow.

"Nous avons perdu deux décennies, il nous faut accélérer et intensifier notre coopération", a-t-il dit à l’ouverture de la première session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien.



Adama Barrow et son homologue sénégalais Macky Sall co-président cette rencontre marquant "le sérieux" de la coopération entre les deux pays, selon le président gambien.

Il s’est félicité de l’implication du Sénégal au sein de la Mission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (MICEGA) pour "la stabilité" de la Gambie.



"Le Sénégal a beaucoup investi pour accompagner la sécurité et la stabilité de la Gambie", s’est réjoui Adama Barrow, avant de plaider pour le renforcement de la coopération sénégalo-gambienne, "un ‘modèle d’intégration" ‘sous régional, a-t-il dit.



"Le Sénégal a une riche tradition de démocratie depuis les années 1960. La Gambie peut apprendre de l’expérience de la démocratie sénégalaise", a ajouté Adama Barrow.

Le président Macky Sall est arrivé lundi en fin d’après-midi à Banjul où il avait été accueilli par son homologue gambien.



Le chef d’Etat sénégalais a rencontré, dans la soirée, la communauté sénégalaise établie en Gambie,puis s’est entretenu avec son homologue gambien au palais présidentiel gambien (State House).



Le président Sall va présider, mardi en début d’après-midi, la cérémonie de pose de la première pierre de la future chancellerie du Sénégal à Banjul.

Le Conseil présidentiel sénégalo-gambien a été instauré en mars 2017 lors de la première visite du président gambien Barrow à Dakar.



Il doit se réunir tous les six mois alternativement en Gambie et au Sénégal sous la présidence conjointe des deux chefs d’Etat, Macky Sall et Adama Barrow.

Ce Conseil présidentiel se penche sur toutes les questions d’intérêt bilatérales et donne des orientations aux deux gouvernements pour approfondir la coopération entre les deux pays.



La mise en œuvre des décisions du Conseil présidentiel est assurée par le comité permanent sénégalo-gambien, co-présidé par le vice-président de la République de Gambie et le Premier ministre du Sénégal.