ACCIDENT DE NDIAMAL- Identification impossible pour les 16 victimes inhumées cet après-midi à Kër Gumak sur ndigël du Khalife des Mourides

Il n’a pas été finalement possible d’identifier les 16 personnes qui ont péri lors de l’accident de Ndiamal entre Ndangalma et Khombole. Un accident qui a eu lieu dans la matinée du 09 septembre 2024 et qui a opposé un camion et un bus retrouvé calciné à la suite d’un incendie.

Malgré la présence de plusieurs membres des familles éplorées à l’hôpital Henrich Lübke de Diourbel, aucun corps n’a pu être identifié. La seule chose qui a été réussie, c’est d’avoir pu désigner parmi les 16 victimes le sexe de 04 d’entre elles : 03 hommes et 01 femme.

En collaboration avec le procureur de Diourbel et surtout avec le concours de la gendarmerie, les noms des personnes disparues ont été communiqués et leur inhumation organisée. C’est ainsi que sous le ndigël du Khalife Général des Mourides, l’Imam de la grande mosquée de Médinatoul, Serigne Makhtar Diop, a dirigé la prière mortuaire et fait procéder à l’enterrement avec l’aide de la dahira Muqadimatul Qidma.