74e Réunion du Comité des Ministres de l'ASECNA: Le Pm Ousmane Sonko appelle à une coopération renforcée entre les Etats membres

"Au cours de cette session dédiée à la désignation du nouveau Directeur général de l’Agence, je vous invite donc à avoir à l’esprit que les Etats membres, les clients de l’ASECNA que sont les compagnies aériennes et le personnel de l’ASECNA attendent avec espoir que l’institution soit dotée de managers compétents et visionnaires capables de porter les ambitions de l’Agence pour le futur ",a indiqué le PM Ousmane Sonko.

Le Premier Ministre du Sénégal, Ousmane Sonko ainsi que le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye ont participé, ce vendredi 27 septembre à l'ouverture de la session extraordinaire de la 74e réunion du comité des ministres de l' Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Ainsi, à l'issue de cette réunion, il sera désigné le successeur à l'actuel directeur de l'organisation, Mohamed Moussa.Présidant l'ouverture de cette rencontre, le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné l'importance du transport aérien, qu'il considère comme un moteur essentiel pour le développement économique de l'Afrique. Il a également abordé les différents défis auxquels l'Asecna doit faire face, appelant à une coopération renforcée entre les États membres et à une ouverture vers d'autres pays.Parlant au nom de l'organisation, le ministre de l'Administration Territoriale et de la mobilité du Burkina Faso, Emile Zerbo, par ailleurs président du comité des ministres de l'Asecna a remercié son homologue sénégalais pour l'accueil et l'organisation de cette rencontre africaine