70 ans d'existence : SOS village d'enfants se confesse...

SOS villages d’enfants international a fêté, ce mercredi, ses 70 ans d'existence. Depuis sa création en 1949 par le Dr Hermann Maier, en Autriche, l'association humanitaire s'est engagée dans l'assistance des orphelins afin de leur offrir un meilleur cadre de vie, mais aussi de les aider à grandir dans un environnement familial sûr et bienveillant. Ainsi, profitant de la célébration de ses 70 ans, la directrice de SOS village du Sénégal, Salima Gaye Diagne, est revenue sur l'histoire et le rôle que joue l'orphelinat qu'elle dirige, sa date d'installation et démarrage au Sénégal entre autres.