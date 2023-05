6ème Forum d’échanges et de partage avec les médias : Les jeunes reporters à l’école de l’Artp

La convention des jeunes reporters du Sénégal dans l’une de ses missions qui consiste à permettre aux jeunes reporters du Sénégal de se former davantage, a fait bénéficier à ces derniers les outils nécessaires dans la mission de l’autorité de régulation des télécommunications et des Postes (ARTP). Ce forum entre dans le cadre d'une collaboration entre ces deux structures qui le tiennent tous les ans depuis 2014.



Le thème de cette 6ème édition porte sur : « Artp une autorité administratives indépendante : Sens et explication »



Les jeunes reporters et l’ARTP seront durant trois jours à échanger sur ce dit thème afin de permettre aux jeunes reporters d’acquérir des outils nécessaires pour mieux comprendre la mission de l’ARTP.



L’union des radios communautaires en fait partie car elle est aussi partenaire du forum qu’elle participe depuis 2014. Ces radios de proximité ont pour mission de toucher les populations les plus reculées du pays d’où leur présence à ce forum. Elles serviront de relais entre l’ARTP et les populations.