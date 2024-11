6e édition Gingembre littéraire: le témoignage poignant du ministre Abdourahmane Diouf sur Elhadj Gorgui Wade Ndoye

Ce sont des mots tenus à l’endroit d’une personne avec qui il a eu à cheminer dans le monde scolaire et même au delà de nos frontières, notamment, à Genève, en suisse. Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de et de l’innovation qui a pris part à la 6e édition du Gingembre littéraire qui est organisée à l’institut français de Dakar, a adressé un message de reconnaissance qui a fait couler les larmes de celui qui symbolise Gingembre littéraire de Continent Premier. « Je suis la, car nous avons créé continent premier en avril 2004 à Genève. Nous étions relativement jeunes et nous pensions que l’Afrique pourrait se projeter et s’affirmer. Nous avions cette audace très « Lebou ». Vous êtes quelqu’un qui est le seul sénégalais accrédité à Genève et s’il y’a une personne qui mérite la reconnaissance de la nation , c’est bien Elhadj Gorgui Wade Ndoye. Sachez que Continent 1er est aujourd’hui un monument et Gingembre littéraire est aujourd’hui une institution panafricaine », a lancé blé ministre de l’enseignement supérieur considérant Elhadj Gorgui Wade comme un des meilleurs ambassadeur. En terminant son propos, Dr Abdourahmane Diouf se dit engagé à porter le plaidoyer auprès du gouvernement : « il faut que le gouvernement reprenne cette institution et en faire une priorité… » déclare t-il engagé se réjouissant de cette 6e édition du gingembre littéraire qui a pour thème: « Sport et cohésion sociale ».