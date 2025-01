65ᵉ anniversaire des relations bilatérales : le Pakistan et le Sénégal lancent les festivités et dévoilent le logo commun

L’ambassadeur de la République islamique du Pakistan au Sénégal a procédé, ce mardi 28 janvier 2025, au lancement des célébrations marquant les 65 ans des relations bilatérales entre le Pakistan et le Sénégal.



Selon l’ambassadrice Saima Sayed, le Pakistan considère le Sénégal comme un acteur clé en Afrique de l’Ouest, notamment en raison de son rôle important au sein de la CEDEAO et de l’Union africaine. Elle a souligné que les 65 années de relations bilatérales témoignent de la solidité des liens entre les deux pays. Parmi les éléments marquants de cette coopération, elle a cité le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, la participation croissante aux foires commerciales dans les deux pays, l’exportation régulière de riz pakistanais vers le Sénégal, les formations offertes aux diplomates sénégalais, aux fonctionnaires et au personnel militaire, ainsi que les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur des deux nations. Elle a également mis en avant leur engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité.



L’ambassadrice a rappelé que le Pakistan et le Sénégal ont renforcé leur collaboration dans plusieurs secteurs clés, tels que l’agriculture (notamment le riz), les produits pharmaceutiques, les textiles, les articles de sport et les machines agricoles. Elle a exprimé l’espoir que cette année anniversaire soit l’occasion d’intensifier les échanges entre les peuples et les gouvernements des deux pays.



De son côté, l’ambassadeur Ousmane Diop, représentant le ministère des Affaires étrangères du Sénégal, a transmis les vœux du gouvernement sénégalais et a réitéré l’espoir d’un renforcement des engagements bilatéraux dans divers domaines. Les deux ambassadeurs ont profité de cette occasion pour dévoiler le logo officiel des célébrations. Celui-ci associe le monument de la Renaissance africaine, symbole du Sénégal, et le Minar-e-Pakistan, emblème de Lahore. Ce logo illustre les liens fraternels qui unissent les deux pays depuis 1960.