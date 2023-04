5e édition du Ramadan Expo Dakar (REDAK) : Les Hautes Autorités du Waqf sur la question du « Business halal et de la Finance sociale islamique au Sénégal ».

Dans le cadre de la 5e édition du Ramadan Expo Dakar (REDAK), la Haute Autorité du Waqf (HAW) en collaboration avec le CICES, organise ce samedi 8 et dimanche 9 avril, un forum sur le « Business halal et la Finance sociale islamique au Sénégal ».

Cependant, cette première journée, qui a démarré par un récital de Coran d’un jeune de l’institut islamique, a reçu plusieurs autorités religieuses, mais surtout des étudiants tous venus assister à cette journée.

Lors de ce forum, le consultant, le docteur Abdou Karim Sylla, a développé sa réflexion sur le concept religieux, tandis que les deux autres ont exposé sur la Microfinance islamique et l'inclusion financière.

Selon le directeur général de la HAW, M. Racine Ba, la finance islamique joue un rôle très important dans l’économie d’un pays, c’est ce qu’a pu comprendre le président Macky Sall, en mettant en place PROMISE, la haute autorité du Waqf et les dernières structures chargées du suivi et de l’évaluation de ces politiques publiques aux profits des Daara et diplômés d’enseignement arabe.

« C’est ce qui a permis d’animer ce secteur de la finance islamique et d’être un catalyseur pour la création d’un écosystème », dira Mr Ba.

Il est aussi à noter que plusieurs de ses structures ont été représentées à cette cérémonie. Pour le directeur de Waqf, l’État et sa structure envisagent de mettre en place une caisse intitulée caisse fonds Waqf Monétaire dédiée aux plus démunis...