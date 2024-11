50ème anniversaire de l’élection d'Amadou Mahtar Mbow à l’UNESCO : Sa fille, Awa Mbow Kane remercie les autorités pour l'hommage rendu à son père

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a rendu hommage, ce jeudi 14 novembre au Siège de l'Unesco à Paris, à la figure emblématique, Amadou Mahtar Mbow qui a tiré sa révérence il y a à peine deux mois. Venue prendre part à la cérémonie du 50ème anniversaire de l’élection de son père à la tête de l’UNESCO, présidée par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, sa fille Awa Mbow Kane a prononcé un discours émouvant, de remerciement à l’UNESCO qui a fait de vibrants témoignages à l’endroit de son père.



"Permettez-moi tout d’abord, Madame la Directrice générale et chère Audrey Azoulay, de vous réitérer, à vous-même et à l’ensemble de la communauté de l’UNESCO, les remerciements de ma famille, pour les marques de sympathie et de considération témoignées du vivant et lors du décès de Monsieur Amadou Mahtar Mbow.



Vos mots bienveillants ont été d’un grand réconfort, et ont été suivis avec attention par les hautes autorités de notre pays et par la communauté internationale.



Par ma voix, la famille d’Amadou Mahtar Mbow exprime sa reconnaissance particulière pour le choix symbolique de la date du 14 novembre 2024, marquant le cinquantième anniversaire de son élection à la tête de l’UNESCO, pour rendre hommage à cette figure emblématique qui a marqué de façon indélébile l’histoire de l’institution », soutient, Mme Awa Mbow Kane.



Poursuivant, elle ajoute : « La fresque offerte par l’UNESCO, sise sur la bibliothèque de l’Université portant son nom à Dakar et qui le représente entouré d’un soleil éclatant, est à son image, celle d’un être lumineux. Si ses mots se firent rares dans les derniers moments, seul son ultime souffle de vie lui ôta son merveilleux sourire. Amadou Mahtar Mbow aima infiniment les peuples du monde qui le lui rendirent bien », dira-t-elle.