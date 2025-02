5ᵉ anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Mouhidine S. Diallo : "L'État est une continuité... ; Léb dou yobou rèw kanam" (Cheikh I. Diallo)

Ce vendredi, la famille, les compagnons et les disciples inconditionnels de Cheikh Mouhidine Samba Diallo ont organisé, à Médinatoul Cheikh Abdou Khadre Djeylani (région de Kaolack), une journée de prières commémorant le 5ᵉ anniversaire du rappel à Dieu de leur guide religieux.



Lors de la cérémonie officielle, son fils aîné, le khalife Cheikh Ibrahima Diallo, est revenu longuement sur la vie et l'œuvre de son père, un grand érudit de l'islam.



Évoquant l'actualité nationale, Cheikh Ibrahima Diallo a exprimé son opinion selon laquelle aucun pays ne peut se développer avec un taux d'endettement très élevé. "Tous les pays qui se sont développés ont réglé leurs problèmes de dettes avant de se remettre sur les rails. Léb dou yobou rèw kanam", a-t-il martelé.



Concernant les nouvelles autorités, le marabout estime que le temps de grâce est terminé. "L'État est une continuité. Si vous arrivez au pouvoir, vous devez tout faire pour satisfaire les populations. Vous devez essayer de trouver des solutions aux problèmes dans les meilleurs délais, car le temps est précieux et cinq ans, c'est très court. Poursuivre ceux qui ont détourné les deniers publics, c'est une bonne chose, mais les priorités sont ailleurs. Il ne faut pas trop se focaliser sur cela. Nous voulons du concret, notamment des réalisations comme ouvrir des usines, trouver de l'emploi pour les jeunes, etc."



Pour conclure, il a adressé ses remerciements aux fidèles qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée, avant de donner rendez-vous le 15 mars prochain pour la Ziarra annuelle. Il faut noter que, lors de cette journée de prières dédiée à feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo, le Livre Saint a été lu quatorze fois.