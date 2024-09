4ème congrès de la CSA : les syndicats annoncent une plateforme revendicative

A l’occasion du 4ème congrès de la confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal (CSA) qui regroupe plusieurs syndicats de travailleurs, les syndicats autonomes du Sénégal ont exprimé leurs revendications aux nouvelles autorités du pays. Sous le thème « la CSA face aux défis et enjeux de la revitalisation du mouvement syndical », ces derniers ont discuté sur la problématique des différents secteurs de travail.



Au nom du secrétaire général national du SUDES, El Hadji Ibrahima Gueye, secrétaire général adjoint de la CSA estime qu'il est dans leurs statuts dans leur vision d'une importance capitale de renouveler la classe dirigeante de leur organisation afin de faire le bilan depuis le dernier congrès,d' analyser les échecs, de comptabiliser les victoires, d' évaluer les batailles et la lutte des travailleurs et travailleuses ,de définir de nouveaux axes de combats et d' engager le combat en faveur des travailleurs et des travailleurs du Sénégal.



Le porte-parole du jour a ainsi dévoilé les attentes contenues dans plusieurs secteurs notamment le secteur de l’éducation, le secteur miniers, le secteur du gardiennage, le milieu de presse pour ne citer que cela...



C’est pourquoi à l’issue de ce congrès, la CSA va sortir une plateforme revendicative qui sera la synthèse de toutes les réclamations de l’ensemble des secteurs et cette plateforme sera partagée partout avec les partenaires des autres centrales syndicales. Ceci dit, il demande aux nouvelles autorités de prêter une oreille attentive à leurs revendications tout en plaidant pour les travailleurs des collectivités territoriales. Parce que, « sans les travailleurs et les travailleuses de ce pays, ce pays n’avancera pas. Il est important donc que les nouvelles autorités intègrent dans leur priorité absolue l’ouverture de négociations et de discussions notamment les travailleurs des collectivités territoriales. La lutte et la grève des travailleurs des collectivités territoriales s’éternisent et cela est inacceptable ». Non sans laisser en rade le secteur de l’énergie et de l’eau. Et d’appeler l’État à veiller à l’application effective des conventions et le respect de la liberté et du droit syndical dans toutes les structures de travail.



Toutefois, la CSA en collaboration avec la société civile, les organisations de travailleurs renouvelle son engagement à soutenir les travailleurs dans leur lutte syndicale qui mène à la réconciliation du peuple sénégalais.