48e fête nationale des Émirats Arabes Unis : Le Sénégal loue la constance partenariale du gouvernement Émirien.

Dans le cadre de la célébration de la 48e fête nationale des Émirats Arabes Unis, le Sénégal a de nouveau réaffirmé son engagement et sa disposition à travailler dans une parfaite collaboration avec les Émirats Arabes Unis.



Hier, le gouvernement du Sénégal, représenté par le ministre du Pétrole et des énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé, a tenu à rappeler quelques engagements du gouvernement Émirien au profit du Sénégal pour une meilleure coopération bilatérale.



C’est ainsi que le ministre, représentant du gouvernement, a souligné l’engagement de Dubai Port World dans la construction du port de Ndayane pour un investissement de 300 millions de Dollars Us. Les deux pays ont, par ailleurs, initié une coopération technique avec l’appui à la formation des officiers de police et des femmes militaires dans le domaine du maintien de la paix, l’octroi de bourses à des étudiants sénégalais à l’université de Sorbonne d’Abu Dabi, sans oublier l’appui à l’autonomisation des femmes à l’entrepreneuriat.



Pour sa part, le ministre Mouhamadou Makhtar Cissé a indiqué que « le gouvernement du Sénégal reste déterminé à travailler avec les Emirats Arabes Unis, de manière plus efficace pour une meilleure coopération bilatérale renforcée ».