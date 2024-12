40 ans limite de travail et salaires impayés : La colère des agents de santé Xëyu Ndaw Ñi face au ministre de la santé

Plus de 150 agents de santé, représentants des régions du Sénégal, ont tenu un point de presse aujourd'hui devant les locaux de Walfadjri, pour dénoncer la gestion injuste de leur situation par les autorités.



Depuis trois à quatre ans, ces contractuels, principalement des jeunes patriotes, travaillent sans relâche dans des conditions précaires, avec des salaires dérisoires et des contrats sans garantie. Leurs revendications sont claires : le renouvellement des contrats pour les plus de 40 ans, la revalorisation des salaires et le paiement des arriérés dûs, notamment ceux des mois d'octobre et de décembre. Malgré leurs efforts pour obtenir une audience avec le ministre de la Santé, aucune solution n'a été trouvée. Ils dénoncent une injustice flagrante, alors que certains agents bénéficient de renouvellement de contrats et de changements de statut dans des conditions opaques, créant un sentiment de discrimination au sein même du programme.







Les agents de Xëyou Ndaw Ñi, représentant un secteur essentiel dans la lutte contre les défis sanitaires du pays, appellent à l'attention des autorités, notamment du président de la République et du Premier ministre, pour qu'ils prennent des mesures urgentes afin de mettre fin à cette situation. La frustration et le sentiment de non-considération ont atteint leur paroxysme, et les agents avertissent que cette situation ne peut plus durer. Dans un contexte où l'engagement et le sacrifice des agents sont constants, ces derniers exigent enfin la reconnaissance de leurs droits et une justice sociale qui tarde à se faire jour.