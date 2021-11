2ème Édition du Grand Carnaval de Dakar : La culture lébou à l'honneur

La 2ème édition du Grand Carnaval de Dakar aura lieu du 26 au 28 novembre 2021, à la Place de la Nation, ex Place de l’Obélisque.

Cette année, le thème retenu est « contes et légendes du Sénégal et d’ailleurs. »

En outre, l’édition va contribuer à la promotion de la culture et de la sauvegarde du patrimoine africain.

Musiques, danses, théâtre, défilé de costumes traditionnels, entre autres spectacles seront au cœur de cet événement tant attendu et qui avait été reporté l’année dernière du fait de la crise sanitaire engendrée par le coronavirus.

Aussi, cette édition est dédiée exclusivement à la culture « Lébou » et accueille comme pays invité d’honneur, le Canada.

Les représentants régionaux sont aussi attendus à Dakar, ce qui pourrait représenter une opportunité économique, mais aussi inscrire le Grand Carnaval de Dakar dans une démarche de marketing territorial qui consiste à valoriser le po­tentiel local pour en tirer à terme un bénéfice économique.

Ce dernier qui est intimement lié au tourisme, constitue aussi une occasion pour célébrer la gastronomie nationale...